Keskmine tööpäev on muutunud poole tunni võrra lühemaks

Keskmine tööpäev kahanes sel aastal 37 minuti võrra ja vähem inimesi võtavad ületunde, mis on võimalikud märgid selle kohta, et juhatajad jälgivad Covidi-järgsel ajastul üha enam töö- ja eraelu tasakaalu.

Tööjõuanalüütikafirma ActivTrak Inc. uuringu kohaselt on tööl veedetud aeg 2022. aasta teise kvartali lõpust kukkunud 10,5 tunnist 10 tunnini. Ettevõte avaldas 1. augustil avaldatud uuringus, et isegi kui töötajad teevad lühemaid päevi, ei ole tööviljakus kahanenud. Uurimistöö analüüsis 38 miljonit töötundi enam kui 134 000 töötajalt üle maailma, tööstusharudes nagu finantsteenused, tervishoid, kindlustus ja spetsialisti teenused.