VILJA KÜSIB | Indrek Kasela: automaksust ei ole vaja tekitada draamat

Kaselaga oli juttu maksupoliitikast, Eesti majanduse üldisest seisust ja tulevikuväljavaadetest.

Kasela kutsus 2018. aastal tarbijaid jalgadega hääletama ja loobuma kolmeeurostest kohvidest. „Toit on Eestis kallis, seda me oleme juba aastaid varem rääkinud,“ sõnab Kasela. See on tema järgi suur probleem. „Kui on probleem, siis tuleb analüüsida, miks see on, ja siis kui leida põhjus, tuleb selleks ka midagi teha,“ ütleb ta. Tema sõnul on kohvi hind põhjendamatult tõusnud ja tuleb otsustada, kas inimene tahab sellele kulutada või mitte.

„Toit on kõige universaalsem viis pakkuda inimesele mingit rahuldustunnet,“ ütleb ta. Toitu ei tarbi inimene ainult funktsionaalselt. Kasela sõnul tuleb tahes-tahtmata teha valikuid. „Mõned asjad tuleb jätta ostmata. Tuleb vaadata, milleks raha on. Seal ei ole midagi häbiväärset. Kui ei ole, siis ei saa,“ sõnab ta. Kui raha on otsas, tulebki kaeraputru süüa ja küpsist ei saa.

Kasela sõnul ei saanud Lauri Läänemets aru, mida ta räägib, kui ta ütles, et ettevõtete kasumid tulevad töötajate taskust. „Ettevõte ei ole ahne, ettevõte peab olema vastutustundlik,“ sõnab Kasela. Selle nn ahnuse taga on pigem riigipoolne sekkumine, näiteks koroonaajal toetuste jagamisega, mis suurendas ebavõrdsust. „Riik reageerib liiga hilja ja siis reageeritakse väga palju üle,“ arvab ta.

Kasela sõnul on Kaja Kallas väga võimekas peaminister. „Tal on tiimis küll nõrku liikmeid, ta peaks nad välja vahetama,“ hindab Kasela. Mõelda tuleb, kas me tahame tulemusi või me tahame sõna võtta. Kasela sõnul on tühja juttu olnud rohkem. „Riik peab vaatama peeglisse ja panema jala maha,“ on ta kindel.