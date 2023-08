Kuigi rahakaasamise keskkond on start-up’ide jaoks lühikese ajaga kardinaalselt muutunud, on ettevõte sellest hoolimata optimistlik, ütles ettevõtte turundusjuht Sander Sõõrumaa. Kohtutud on erinevate investorite nii Eestist kui välismaalt ning tehakse seda ka edaspidi.