Mantinga juht: toiduainete hinnad Baltikumis jäävadki erinema

„Kui poeketi Eestit teenindav keskladu on Lätis, siis on arusaadav, miks Lätis on sama toode odavam kui Eestis. Siin lisandub transpordikulu,“ märgib Palmiste.

Erinevad toidugrupid on Eestis ja naaberriikides ka erinevalt maksustatud. „Näiteks kodumaistele juur- ja puuviljadele kehtestas Läti madalama, 5-protsendilise, käibemaksu. Võtame siia juurde veel mõne ekstreemselt madala maksuga lähiriigi, näiteks Poola, kus osade toiduainete käibemaks on hetkel üldse null, ja kogu võrdlus läheb mõttetuks,“ nendib ta.

Palmiste sõnul on ühtlasi ootuspärane, et poeketid võrdlevad ja jälgivad riigis toiduainete hindu. „Et asi oleks aus, tuleks hinnavõrdlust teha mitte ühe poeketi põhiselt Eestis, Lätis ja Leedus, vaid peaks vaatama samade toodete hindu erinevates Eesti, Läti ja Leedu poekettides. Toiduainete hind sõltub paljuski sellest, milline on sama toote hinnastus konkurentidel. Jällegi, täiesti normaalne osa jaeturu toimimisest. Põhjendamatult odavalt pole kellelgi mõtet müüa,“ selgitab Palmiste.

Pagaritööstuse juht lisab, et erinevates riikides on teatud tooted, mida tarbijad eelistavad ja poest otsivad. „Poeketid vaatavad uuringute põhjal, millised tooted selles riigis on eelistatud ja panevad vastavale valikule odavama hinna või teevad neile sooduspakkumisi. See on veel üks põhjus, miks sama toote hind võib riikides märgatavalt erineda,“ ütleb Palmiste.

Hinnatõus Eestis on Palmiste sõnul möödapääsmatu ka tulevikus. „Kõik lisamaksud ja maksutõusud lähevad otse toiduainete lõpphinda sisse ja jutul lõpp. Või siis teine võimalus, mis ei ole samuti ideaalne - kui tarbija või toidupoekett ei võta uut hinda vastu, läheb toode sortimendist välja ja tarbija toidulaud jääb valikutest vaesemaks,“ märkis Palmiste.

Mantinga sortimendis on 1000 toodet, millega ettevõte varustab suuri kauplusi ja tanklakette üle Eesti. Leedu päritolu ettevõtte Mantinga toob Eesti turule külmutatud pagaritooteid, leiba, magusaid küpsetisi, sõõrikuid, maiustusi, jäätist, aga ka mitmeid soolaseid tooteid, võileibu ja kastmeid. Mantinga varustab oma toodetega muuhulgas suuri kauplustekette nagu Selver, Rimi ja Maxima ning tanklakette nagu Circle K ja Olerex.