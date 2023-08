Riik ei tohi ettevõtetele kehtestada tagasiulatuva mõjuga aruandluskohustust

Ministeeriumi plaan: andmed tuleb esitada tagasiulatuvalt ehk 2023. aasta kohta

Eelnõu kohaselt peavad ettevõtted esimest korda esitama pakendiregistrile andmed Eestis esmakordselt turule lastud ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite ja joogitopside kohta 2024. aasta 31. märtsiks, kuid andmed peavad olema 2023. aasta kohta. See tähendab, et ettevõtted peavad neid andmeid esitama tagasiulatuvalt.

Kuigi mõned üksikud ettevõtted on andnud teada, et neil on võimalik neid andmeid esitada pakendiregistrile ka tagasiulatuvalt ehk 2023. aasta kohta, siis paljudele valmistab selline nõue suurt muret. Ettevõtetel ei olnud 2023. aasta alguses ega isegi poole aasta pealt teada, et nad peavad hakkama neid andmeid riigile esitama. Isegi kui ettevõtted võisid eeldada, et peagi võib selline kohustus tulla, ei ole ettevõtetel kuni praeguse hetkeni kindlustunnet selles osas, kas arvestust pakendite ja topside üle tuleb pidada tüki või kaalu alusel.