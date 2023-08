Tööstustoodangu lähiaja väljavaade on jätkuvalt halb

Need kolm tegevusala andsid juunikuisest töötleva tööstuse langusest ligi 70%. Kui vaadata aasta esimest poolt kokku, siis on suurima negatiivse mõjuga eelpoolnimetatud kolm tegevusala ning lisaks veel ehitusmaterjalide ja mööblitoodangu vähenemine. Need viis tegevusala andsid aasta esimese poole töötleva tööstuse langusest ligi kolmveerandi. Eesti töötleva tööstuse tootmisvõimsuste rakendatuse osakaal väheneb ning on sel aastal langenud alla pikaajalist keskmist taset. Töötlev tööstus on küll vaid ligi 15% Eesti majanduses loodud kogulisandväärtusest, kuid selle toodangusse kaasatud kodumaine väärtusahel ja seega mõju majandusele on oluliselt suurem.

Kuigi töötleva tööstuse tootmismahtude tugeva vähenemise taga on üldine nõudluse (nii sise- kui välisnõudluse) nõrgenemine, avaldab sellele eriti tugevat mõju ehitus- ja kinnisvarasektori vilets seis Põhjamaades. Eesti tööstusettevõtete osakaal, kelle jaoks vähene nõudlus piirab majandustegevust, on tõusnud juba 74 protsendini, mis on ligi sama suur osakaal nagu 2020. aasta koroonakriisi ajal. Võrdluseks, Soomes on selliste ettevõtete osakaal 45%, Lätis ja Rootsis 47% ja Leedus 59%. Nii oli Eesti töötleva tööstuse tootmismahu langus eelmisel aastal ja ka selle aasta esimesel viiel kuul EL-s kõige suurem.

Töötleva tööstuse toodangu ekspordile avaldab tõenäoliselt juba mõju ka Eesti ettevõtete halvenenud hinnapõhine konkurentsivõime. Tööstusettevõtete osakaal, kelle hinnangul on nende konkurentsivõime välisturul nõrgenenud, on langenud vähemalt viimase 23 aasta madalaimale tasemele. Tööstusettevõtete kindlustunne halveneb jätkuvalt ning kui välja arvata 2020. aasta koroonakriis, on see kukkunud 2009. aasta ehk 14 aasta taguse tasemeni. Samuti ei näe Eesti ettevõtted veel lähiajal olukorra paranemist. Tootmise ja ekspordi väljavaade on üha enam halvenenud. Nii on näiteks ekspordiootused kukkunud juba 2009. kriisiaasta kõige madalamale tasemele.