Wise avalikustas arendajate palgad: Eestis võib kuus kätte saada ka rohkem kui neli keskmist palka

Wise on oma kodulehel avalikuks teinud nii ettevõttes töötavate arendajate tasemed ja ootused vastavatele ametikohtadele palgatud inimeste tööle kui ka nende töötajate palgavahemikud.

Wise’i arendajate palgavahemikud

Üksikpanustajate rajal liiguvad tarkvaraarendajad, kes on keskendunud oma isiklikule rollile ettevõtte toote ehitamise juures, mitte meeskonna või inimeste juhtimisele. Selle karjääriredeli eri tasandid on: nooremarendaja (junior software engineer), arendaja (software engineer), vanemarendaja (senior software engineer), personalitarkvara arendaja (staff software engineer) ja juhtivarendaja (principal software engineer).

Tiimijuhtide rajal kõnnivad inimesed, kelle töö on arendajaid juhtida ja meeskonna tasandil mõju avaldada. Sealsed eri tasemed on: arendajate juht (engineering lead), seeniortaseme juht (senior engineering lead) ja arendusdirektor (director of engineering).