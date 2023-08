Äriunistuse täitumine: KIKA ekspertide loodud kaubamärgid toetavad ülemaailmset näitust

Kataloogist leiate tooteid mitte ainult lemmikloomadele, vaid ka nende omanikele või loomahuvilistele: käterätikuid, maiuste karpe, mänguasju, tasse ja isegi riideid, telefonihoidjaid või naljakaid sokke. Samuti on koerte juuksuritele mõeldud tooteid (nt kotid ja põlled) ning kõige olulisem, et kõikidel toodetel korduv muster on KIKA GROUPi disainerite loodud.

Ta lisab, et näituse külastajatel on võimalus osta spetsiaalselt selle näituse jaoks loodud atribuutikat, mida eristab lilla värvitoon, ning kõik, kes näitusel ei osale, saavad seda teha KIKA veebilehel : „Kõik tooted on ainulaadse disainiga ja hoolikalt valitud. Kuna soovisime, et kõik oleks mitte ainult ilus, vaid ka kvaliteetne, teeniks nii lemmiklooma kui ka peremeest, kõik on vastutustundlikult testitud.“

Tauro Pro Line hooldusriistad ja -tooted on J.J. Plungė loodud. Need on mõeldud lemmiklooma igapäevaseks hooldamiseks, et hoida tema nahk ja karv eelkõige terve, kuid samas ka pehme ja läikiv. „Paljude aastate kogemus on võimaldanud mul luua kolmeastmeline vannitamissüsteem, mida rakendame oma Tauro Kenneli tõujaama koerte puhul ja õpetame omanikele üle maailma: esimeses etapis kasutatakse sügavpuhastavat šampooni, mis eemaldab mustuse ja rasva; teises etapis kasutatakse funktsionaalset šampooni, näiteks niisutavat, toitvat või keratiiniga täiendatut; kolmandas etapis kasutatakse palsamit või maski, mis fikseerib tulemuse ja aitab kasulikud koostisosad karva sisse „lukustada“, räägib koertespetsialist ja lisab, et selle süsteemi mittekasutamine oleks sama, mis auto poleerimine ilma seda eelnevalt pesemata. „Kõik etapid, isegi ettevalmistus, on väga olulised ja neid ei saa vahele jätta,“ ütleb J.J. Plunge ja tuletab meelde, et seda süsteemi võib iga lemmikloomaomanik rakendada ka kodus.

Nature's Protection Superior Care sari koosneb söödast, funktsionaalsetest lisanditest-maiustest ja suppidest. „Kõik need tooted on valmistatud kõrgeima kvaliteediga valguallikatest, sellistest nagu valge kala, heeringas, lõhe, putukad, millele on lisatud teisi looduslikke koostisosi – köögivilja, supertoiduaineid, mis sisaldavad vitamiine ja muid kasulikke aineid. Tooted sisaldavad ka ainulaadset koostisosa – MicroZeoGen toidulisandit. Kõik see aitab tagada lemmikloomade tasakaalustatud toitumise ja hea tervise“, jutustab J. J. Plungė.

Ettevõtja lisab, et hiljuti toodi turule ka uus, uuenduslik Nature's Protection Superior Care All Life Stages söödasari: „See on kõikidele lemmikloomatõugudele ühtviisi kasuliku koostisega söödad, mille graanulid on universaalse suurusega. Tähtis on see, et need söödad sobivad lemmikloomade kõikidel eluetappidel: noortele, täiskasvanutele, eakatele.

J. J. Plungė võtab kokku, et osaledes oma meeskonnaga World Dog Show näitusel viib ta ellu oma unistust – esitleda rahvusvaheliselt meie loodud ja terves maailmas armastatud tooteid, mida tänaseks eksporditakse juba enam kui 60 riiki üle maailma.

„Saada selline võimalus näidata, mida me tegelikult suudame ja teeme, on tõeline õnn!“ Oleme kindlad, et näitusel osalejad rõõmustavad meie loodud toodete ja kingituste üle. Ja mis kõige tähtsam, see on võimalus öelda valjuhäälselt kogu maailmale, et loomad vajavad looduslikke tõhusaid tooteid, mis toovad kasu, lahendavad probleeme, mitte ei peida neid. Ja see on täpselt see, mida me loome,“ ütleb KIKA GROUP, UAB asutaja.

Täna moodustavad ettevõttegrupi UAB KIKA GROUP üle 120 poega KIKA jae- ning e-kaubanduskett Eestis ja Leedus, lisaks üks Põhja-Euroopa moodsamaid kuivtoidutehaseid AKVATERA LT UAB, TOP 4 maailma parima aretuskeskuse hulka kuuluv Tauro Kennel, loomade juuksur-spaa, koolituskeskus Tauro Grooming Academy ning ettevõtte üksus Ameerika Ühendriikides. Praegu ekspordib KIKA GROUP UAB oma tooteid enam kui 60 riiki üle kogu maailma.