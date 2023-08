Eestlased ehitavad suvekodusid üha enam ümber aastaringseks elamiseks

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul oleneb suvekodu renoveerimiseks laenu saamisel palju sellest konkreetsest kinnisvarast, mida soovitakse remontima hakata. Oluline on nii hoone seisukord kui asukoht, samuti loomulikult see, kui palju inimene laenu vajab.

„Kui küsimus on väiksemates summades, siis kuni 20 000 eurot on võimalik võtta väikelaenuna,“ märkis Rebane. Väikelaenu hind pole seotud euriboriga ja seega ei pea kartma ka selle tõusmist. Teisalt, kui on plaanis ette võtta põhjalik ümberehitus, on Rebase sõnul võimalik selle tarvis taotleda ka ehituslaenu, mis sarnaneb oma olemuselt ja tingimustelt rohkem kodulaenuga.

Ehitusturul on vaikne

Samas toetab suvekodu renoveerida soovijaid praegu asjaolu, et ehitushinnad ja ehitusmaterjalide hinnad hetkel enam ei tõuse, kuna ehitusturul on vaiksem periood. „See tähendab, et ka eraisikuna saab ehitusfirmade juures paremini jutule ja võib oodata soodsamaid pakkumisi,“ ütles Rebane.

„Seega ehitustööde ja materjalide mõttes on suvekodu renoveerimine praegu inimese jaoks soodsam, aga arvestama peab, et laenuraha on jällegi kallim kui veel mõnda aega tagasi,“ lisab ta.

Loeb asukoht

See aga ei tähenda, et renoveerimist peaks või tasuks edasi lükata, vaid kõik tuleb lihtsalt korralikult läbi mõelda. „Kindlasti tasub minna panka nõustamisele, kus saab ka selgema pildi ette, mis sorti laen just selle inimese vajadustele kõige paremini vastab,“ märkis Rebane.

Panga jaoks on oluline kinnisvara asukoht ja selle potentsiaal, sellest oleneb ka omafinantseeringu suurus ning panga marginaal. Näiteks saartel, mere ääres või populaarsetes suvilapiirkondades asuvate suvekodude puhul on suurem võimalus laenu saada.

Kehtivad teised tingimused