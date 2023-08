Turvaline krüptomaailm. Mida krüptovaluutavahetusega alustades kindlasti teadma peab?

Kontrolli, kas teenus on reguleeritud ja kus see on litsentseeritud. Näiteks on zondacrypto tegutsemisloa saanud Eestis, kuid omab ka teiste riikide, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriikide litsentse. Seadus seda ette ei kirjuta, kõigis liikmesriikides tegutsemiseks piisab ühest litsentsist, kuid see näitab ettevõtja pühendumust õigusnormide järgimisele.