Ida Virumaa suurim värbaja lubab töökohad säilitada

Vainola möönab, et tänavune aasta on toonud energiahindade languse, kuid energiakriis ei ole tema sõnul veel läbi. „Meie regioon on jätkuvalt elektridefitsiidis,“ kinnitab ta. Seetõttu ei lõppe tema ütlusel veel ka põlevkivi kasutamine. Narva elektrijaamadel on veel mitmed aastad oluline roll varustuskindluse tagamisel, sest alternatiivsed juhitavad elektritootmise võimsused puuduvad. Reservis tuleb hoida 1000 MW elektritootmist. Jätkub ka põlevkiviõli tootmine, mida arendatakse ringmajandusel põhinevaks keemiatööstuseks, loetleb Vainola. „Tänu sellele leiame töötajatele rakendust. Suuremahulisi kollektiivseid koondamisi meil plaanis pole,“ kinnitab Vainola. Ta lisab siiski, et tegevusalaga käib paratamatult kaasas vajadus vahest mõni töökoht koondada ja mõni juurde luua. Töötajate segmendi keskmine töötasu on Enefit Poweris ligikaudu 1900 eurot.