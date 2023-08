ÜLEVAADE | Seisev raha teenima. Mitmed pangad pakuvad üle 4% hoiuseintressi

Hoiustaja kontol olev raha on tagatud iga inimese ning ettevõtte kohta ühes pangas kuni 100 000 euro suuruses summas. Kui hoiused on mitmes pangas, tagatakse inimesele igas pangas hoiuse säilimine sama piirsumma ulatuses.

Kui tähtis on võimalus, et enne 12 kuulise hoiuperioodi lõppemist oleks võimalik vajaduse korral raha välja võtta, siis tasub selle kohta lepingut uurida. Kui kogutud intress kaob ennetähtaegse väljavõtmisega igal juhul, siis olenevalt pangast võib see kaasa tuua ka teisi lisakulusid. Coop Pank ja LHV jätavad endale õiguse keelduda tähtajalise hoiuse varasemast lõpetamisest.