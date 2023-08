Positiivne trend. Saksamaal on täielik alkovaba õlle buum. Milline on seis Eestis?

Alkoholivabade jookide müük on tõusmas, olles näiteks Saku Õlletehase selle aasta esimese 7 kuu andmetel kasvanud 13% võrra, samal ajal, kui alkohoolsete toodete müük on langenud 4% võrra. Saksamaal on viimase 10 aasta jooksul alkoholivabade õllede müük lausa peaaegu kahekordistunud, vahendab rahvusvahelise õllepäeva raames Euractiv.

Toodang kasvas viimase kümnendiga 97%, jõudes 2022. aastal välja 474 miljoni liitrini, mis jääb endiselt suurelt alla Saksamaa pruulikodade iga-aastasest alkoholisisaldusega õlle kogusest, mis ulatub miljardite liitriteni. Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ütles, et kogu tehase poolt Eesti turule müüdud alkoholivabade jookide - kuhu kuuluvad nii õlu, siider kui ka long drink - müügimaht oli 2022. aastal 1,5 miljonit liitrit.

A. Le Coqi puhul on alkoholivabade õllede müük tugevalt seotud päikseliste päevade ja kuuma suveilmaga. Võrreldes mullu juuniga, oli tänavuse aasta juunikuus A. Le Coqi alkovabade õllede müük 14% kõrgem. Samas viimasel ajal küll eriti suvekuumust tunda pole olnud, mistõttu jäi õlletehase juulikuu alkoholivabade õllede müük eelmisele aastale alla.

Mõlema aasta puhul on ilmselge, et juunis tarbitakse alkoholivaba õlut rohkem kui juulis, kuna selle kuu sisse jääb ka jaanipäev. A. Le Coqi turundusdirektor Katrin Verniku sõnul on märgatud, et jaanipäeva nädalaga seoses tarbivad inimesed aina rohkem alkoholivabu tooteid, kas siis autojuhtimise või aktiivse elustiili tõttu.

Ka Saku Õlletehasel kasvab suvekuudel alkoholivabade õllede osakaal kogumüügis, ulatudes aasta keskmisest 5 protsendist isegi 7-8 protsendini. Hetkeseisuga on Saku portfellis 19 alkoholivaba toodet, millest kõige populaarsemad on nende tuntuimate brändide alkovabad alternatiivid, näiteks alkoholivabad Saku Originaal ja Rock õlled ning Somersby siidrid.