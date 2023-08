Üle 200 000 auto omaniku saavad automaksu kohustuses kaheaastase ajapikenduse

Planeeritava mootorsõidukimaksu alla kuuluvad nii aktiivsed, kui peatatud kandega sõidukid. Viimaseid on liiklusregistris umbes 220 000 ja neile plaanitakse kahe aastast üleminekuaega.

Romusõiduki utiliseerimine ja registrist kustutamine ei ole keeruline ega kahte aastat nõudev protsess. Kümmekond aastat on aga juba lahendamata küsimus, kuidas kustutada registrist sõidukeid, mida tegelikult enam ei eksisteeri – näiteks sõiduk on lammutatud illegaalselt või maha müüdud varuosadena ja selle kohta ei ole enam võimalik saada utiliseerimistõendit. Kui varasemalt ei olnud sellised sõidukid omanikule probleem ja need jäid registrisse vedelema, siis nüüd ähvardab neid automaks. Peab olema võimalus juba olematuid sõidukeid registrist kustutada. Lihtsalt omaniku avalduse põhjal registrist kustutada ei luba Euroopa Liidu direktiiv, mille järgi peab olema sõiduki kustutamiseks selle nõuetekohast utiliseerimist tõendav tõend. Ametnikud peavad lahenduse välja mõtlema.