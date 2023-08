Juuli korteriturgu iseloomustas langus. Arvamused tuleviku osas lähevad lahku

Neid mõjutajaid arvestades on ennustatav, et lähemal ajal jätkub praegusega sarnane seis – turg on toimiv ja tehinguid tehakse, kuid ettevaatlikust on palju ning tehinguni jõutakse aeglasemalt.

Väga tugevalt on esile kerkinud aga see, et kui müügile saabub hea hinnaga keskmisest kvaliteetsem korter, mille interjöör ning maja on stiilsed, tulevad huvilised koheselt ning tihti läheb ka ülepakkumiseks. See näitab, et kvaliteetsele järelturukorterile on olemas sihtgrupp, kes on praegu nii öelda ooterežiimil.