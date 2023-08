Läti Delfi kirjutab, et nende poole on pöördunud eraisikud, kes ei ole täna saanud teha ülekandeid ettevõttele Latvijas Gāze ning seda just eestlaste Wise’i kaudu. Läti Delfi ei ole siiani saanud Wise’ilt selgitust, milles võib olla põhjus. Kas asi võib olla Läti ettevõtte omanikes?