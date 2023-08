Arteri kvartalis on 86% pindadest välja üüritud

Kvartali ankurüürnik Swedbank kolib 2025. aastal oma peakontori Tallinnas Liivalaia tänava tänastelt pindadelt kvartali 28-korruselisse hoonesse, mis on ühtlasi Eesti kõrgeim büroohoone. Swedbanki esinduskontor hakkab paiknema kvartali esimesel korrusel.

Kvartali 15-korruselisse büroohoonesse kolivad advokaadibüroo WALLESS ja energiakaubandusettevõte Bunker Partner. Kvartali südalinna poolseimas büroohoones avavad uksed ka erinevad vajalikud teenused: Spaces paindlike kontorilahenduste ja co-working ala, City Tervisekliinik, ujula ja spaaga spordiklubi ning söögikohad hoone esimesel korrusel. Kvartali kolmandas, 9-korruselises hoones avatava korterhotelli 58 üürikorteri operaator on rahvusvaheline majutusettevõte Bob W.

„Rajame Eesti kvaliteetseima töökeskkonna ning tunneme rõõmu, et Eesti ettevõtted väärtustavad oma töötajaid ja kolivad oma büroo Arteri kvartalisse. Koostöös nende ambitsioonikate ettevõtetega jätkame Arteri arendamist ning seal Tallinna ärielu keskuse loomist,“ kommenteeris Arteri kvartalit arendava Kapiteli projektidirektor Allan Remmelkoor. „Oleme tänaseks ehk enam kui aasta enne kvartali valmimist saavutanud väga kõrge täituvuse ning kogu kvartalis on vaba veel vaid mõni korrus. Lisaks esmaklassilisele töökeskkonnale pakume kvartalis töötavatele inimestele igapäevaselt vajalikke teenuseid, seega on kvartalisse eriti teretulnud toitlustuse operaatorid, iluteenuste pakkujad ja ka näiteks notarid.“