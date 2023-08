Puudu jäänud kontekst: numbrid näitavad, et EASi ja KredExi ühendasutus on riigile tulu-, mitte kuluorganisatsioon

Käime korraks üle suure pildi: EASi ja KredExi ühendasutus on riigi majanduspoliitika peamine elluviimise vahend – see tähendab, täidame poliitikakujundaja ehk valitsuse ja ministeeriumi tellimust koos selleks antud vahenditega. Olgu selleks meie ettevõtete innovatsiooni- ja ekspordivõimekuse suurendamine, kõrge lisandväärtusega välisinvesteeringute riiki meelitamine, turismitulu suurendamine, inimeste elutingimuste parandamine jms. Need kõik on riigile olulised funktsioonid.