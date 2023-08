Noored ettevõtjad päästsid 330 000 toiduainet raisku minemisest

„Praegune majanduslangus paneb maaletoojaid ja suuri jaekette mõtlema, kuidas kokku hoida ja head kaupa mitte lihtsalt ära visata. Seetõttu on tarnijate arv aastatagusega võrreldes kasvanud 15lt 60ni ning kaupa tuleb ka Lätist ja Leedust. Meile pole sisseostuhinnad aastaga olulised tõusnud ning seetõttu pole me ka ise pidanud hindasid tõstma. Võtame korraga suhteliselt suuri koguseid, saame sellevõrra odavalt ja anname ka ise soodsalt edasi,“ ütles Sumena asutaja.

„Meile jõuab poodi järjest enam ka käsitöö- ja ökokaupa, mis jääb tavapoes tihti kalli hinna tõttu riiulile seisma, aga 70-80-protsendilise soodustusega lähevad need hästi kaubaks. Tänavu on lisandunud ka lahjemad alkohoolsed joogid, mis on suvel populaarsed,“ lisas Kaljula.

„Oleme koos teise asutaja Joosepiga ise maapoisid ja niisama toitu ära ei viska. Toidu päästmine on Põhjamaades, kus inimesed on teadlikumad ja raiskamine märksa väiksem kui Eestis, ammu trend, aga see on ka siin paremuse poole liikumas,“ ütles Lamp.