Endine Venemaa pankur võitles sanktsioonide vastu ja võitis. Raskused pole aga läbi

Kaheksa päeva pärast seda, kui Vene väed tungisid eelmisel aastal Ukrainasse, astus Jelena Titova tagasi pangast, kus ta oli juhatuse liige. Ta katkestas ametialased sidemed riigiga, kus ta oli teinud pika karjääri.

See ei takistanud USA-l tema suhtes sanktsioone kehtestamast. Ta kanti USA „spetsiaalselt määratud kodanike“ nimekirja. See on nimekiri inimestest, kelle suhtes kohaldatakse Ameerika Ühendriikide finantssüsteemist ranget tõrjumist. Titova oli „seotud“ Bank Otkritiega, mille USA pani musta nimekirja koheselt pärast Venemaa sissetungi, kuigi Titova oli juhatusest lahkunud. Välispangad katkestasid juurdepääsu tema kontodele ja tal oli raskusi igapäevaste arvete tasumisega. „See muutis mu elu igaveseks, sest ma töötasin rahvusvahelistes pankades ja olin süsteemis usaldusväärne,“ ütles ta.

„Arvestades, kui palju sanktsioone on kehtestatud Venemaa ja Venemaa üksikisikute ja üksuste suhtes, arvan, et lähiaastatel näeme kindlasti palju rohkem inimesi, kes püüavad neist nimekirjadest välja saada,“ ütles endine USA rahandusministeeriumi ametnik Kim Donovan. „Mõnikord on võimalik nimekirjast välja pääseda petitsiooniga, kuid sageli tuleb võtta õiguslikke meetmeid.“

USA ja tema liitlased on pärast sissetungi kehtestanud sanktsioonid sadadele jõukatele venelastele, kelle kinnisvara, jahid ja muud varad on külmutatud. Paljud on algatanud kohtuvaidlusi, väites, et nende mõju Putini ja sõja osas on suuresti liialdatud. Juulis tühistas Ühendkuningriik sanktsioonid kunagise miljardäri Oleg Tinkovi suhtes, kes oli ainus suur Venemaa suurärimees, kes avalikult invasiooni hukka mõistis.

Titova ja mitmed teised endised Otkritie juhid, kellele sanktsioone rakendati sidemete tõttu pangaga, ei kuulu Kremli siseringi, kuid neil on rohkem ametlikke sidemeid kui keskmistel venelastel.