VIDEO | Eestlaste loodud uude jopega loodetakse hakata maailma vallutama

Mis on ettevõtte nime taga?

Ettevõtte nime peale mõtlesime algul pikalt. Mõtlesime esialgu enda jaoks sada nime välja kuid disainiettevõte, kes meile logo kujundas ütles, et tulge meie juurde maksimaalselt viie nimega. Meil oli algusest peale soov, et nimi olgu Skandinaaviapärane. Mingis formaadis lõin ka oma nime – Paulberg – lahku ja sealt tuligi Paul Berg. Kuigi ise ma seda nime ei eelistanud, siis disainagentuur ütles kohe, et see on sobilik brändi nimi, sest meenutab Helly Hansenit ja Björn Borgi. Siiani see nimi inimestele meeldib.