Riik tahab maksta rohkem kui 6000 inimesele raha, kuid nad ei ole selleks ära teinud üht olulist liigutust

Seega, kui sa kasutasid 2020. aastal üht eelviidatud hüvitistest ning ei ole tervisekassalt selle eest raha veel saanud, siis suure tõenäosusega on põhjus selles, et riigiportaalis ei ole infot sinu arvelduskonto kohta, kuhu sa soovid, et hüvitis laekuks.