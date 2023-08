VIDEO | Väidetav Putini superjaht seisab Itaalia sadamas ja tekitab taas kõneainet

Lugu on lihtne, nimelt andis ettevõte Italian Sea Group ajalehele teada, et nad on 140 meetrit pikka jahti renoveerimas. Selle aluse nimi on Scheherazade. Selle kõige eest maksab jahi salapärane omanik. Samas keeldus ettevõte avaldamast detaile ning ka jahi omanikku, kellele töid teostatakse. Eelmisel aastal kirjutas Bloomberg, et jahi omanikuks kuulutas end üks vähetuntud Venemaa oligarh, aga tegelikult lugu nii lihtne ei ole.

Venemaa opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi meeskond avaldas 2022. aasta märtsis, et praegu Marina di Carrara sadamas seisev superjaht on mehitatud inimestega, kes töötavad agentuuris, mis ühtlasi tegeleb Putini turvamisega. Itaalia arestis jahi 2022. aastal, öeldes, et see on seotud Venemaa võimuladvikuga, kes on Euroopa Liidu sanktsioonide all.

Kreml on loomulikult jutud, et jaht kuulub presidendile, ümber lükanud.

Videos on näha haruldasi kaadreid väidetavalt Putinile kuuluva jahi sisemusest.

Samal ajal peavad riigid välja käima suuri summasid, et arestitud jahte ülal pidada. Itaalia oli näiteks eelmise aasta novembri seisuga maksnud umbes 40 miljonit dollarit. Teiste seas on ka Scheherazade, mil on kaks helikopteri maandumisplatsi ja bassein, millest saab lihtsa vaevaga teha ka tantsupõranda.



Scheherazade renoveerimistööd on Itaalia ametivõimude poolt heaks kiidetud. Euroopa Komisjon ütleb, et varade külmutamine ei mõjuta kuidagi varade omandit kui sellist ehk kulutusi võib omanik teha.