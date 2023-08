Bussipiletite ostmine eelmüügist on muutumas aina enam loteriiks

Bussisõitjaid on sel suvel nii palju, et mõistlik oleks pilet eelmüügist ära osta. Tpileti sõiduplaani järgi väljub Kanamalt Pärnusse kolm bussi päevas. Aga pileteid sellelt lehelt millegipärast ette osta ei saa. Nii ongi bussi peale minekust saanud tõeline lotomäng.

Go Busi juhi Andrei Mändla sõnul müüvad nad Tpileti kaudu pileteid vaid bussijaamas pealeminejatele, vahepeatustes sõitjad saavad pileteid osta kas Ridango ja alates maist ka Saksa bussifirma Flixbus kaudu. Põhjus, miks GoBus, aga ka teised Eesti väiksemad vedajad oma pileteid suurimas müügikeskkonnas, Mootor Gruppi kuuluvas platvormis Tpiletis ei müü, on väga lihtne.

„Teenustasud on suured, midagi ei ole teha. Me maksame kõigil platvormidel, aga Tpiletis kõige rohkem. See muutus viimase aasta jooksul kallimaks, kui varem oli. Natuke konfidentsiaalne on see, aga kaks protsenti tõusis,“ lausus Mändla.