KUULA | Investeerimisplatvormi kaasasutaja: ma arvan, et tehnoloogiaralli pole veel algust saanudki

Tänaseks Eesti turul sisuliselt aasta tegutsenud Lightyear on mitmetes investorites suurt huvi äratanud. Ainuüksi platvormile paigutatud rahalt intressi maksmine on Martin Soku sõnul toonud neile rohkelt uusi liitujaid. Ometi tunnistab ta, et neil on veel pikk tee minna, muutmaks keskkonna kasutajakogemust ja investeerimisinstrumentide valikut aina paremaks.