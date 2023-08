Juuli inflatsioon oli pea kahe aasta madalaim

Energiakandjate hinnad olid juulis 10 protsenti odavamad võrreldes aastatagusega. Sealjuures on gaasi hind langenud pea 2/3 ning hinnalangus on hakanud ka kaugkütte hindadesse suuremal määral kanduma. Toidu hindu kujundasid allahindluskampaaniad ning aastane hinnatõus aeglustus 16,4 protsendini. Toidu sisseostuhinnad on soodsama toidutoorme ja madalamate energiahindade taustal alanenud, mis võimaldab tarbijatele madalamaid hindu pakkuda. Edasises vaates saavad ilmselt riskikohaks olema Lõuna-Euroopa põua mõjud eelkõige aiasaadustele. Puuvili, mis on valdavalt imporditud, on toidukaupadest niigi enim kallinenud.

Viimaste kuude hinnaarengud näitavad, et väga kiire hinnatõusu periood on läbi saanud. Inflatsioonitempo poolest ei ole me enam euroala tipus, oleme asetunud keskmike sekka. Peamiste hinnakomponentide dünaamika on meil sarnane euroalaga võrreldes - energia on odavnemas ning toidu hinnatõus aeglustumas. Eristuvad vaid teenuste hinnad, mis on euroalal aktiivse suvise turismiperioodi tõttu jätkuvalt kiirenemas.