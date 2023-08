Statistikale otsa vaadates selgub, et kokku on meie pankade hoiustel 28,42 miljardit eurot, millest suurema osa moodustavad eraisikute hoiused (11,48 miljardit eurot). Viimane on rekordiline tulemus. Rekordiline on ka mitteresidentide ehk välismaalaste hoiuste maht (2,72 miljardit eurot).