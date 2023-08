Torm läheneb: kuidas kaitsta end ja oma vara äikese eest?

Soome meediaväljaannete hinnangul võib tegemist olla isegi sajandi suurima tormiga Soomes. Viimased andmed Eesti ilma kohta ütlevad, et ka meie ei jää tormist puutumata ning ka siinpool lahte on oodata äikest, vihma, tuuleiile ning isegi rahet. Sel suvel on äike Eestis nii palju pahandust teinud, et selle tagajärjel on mitu inimest vigastada saanud, rääkimata varalisest kahjust.

Tugev tuul lennutab esemeid

Kui tuul tõuseb, võivad ka raskemad lahtised esemed lendu tõusta ja kahju teha nii inimestele, loomadele kui ka varale. Seega tuleks juba enne tormi algust veenduda, et näiteks aiamööbel, päikesevari, laste batuut, liumägi ja muud sellised suuremad esemed on tugevalt kinnitatud või varjule pandud, et nende ootamatu õhulend ei teeks kahju enda või naabri autole, kasvuhoonele või lausa elumajale.

Koduelektroonika ühenda lahti

Kodutehnika rikkumiseks ei pruugi välgutabamus otse majja lüüa vaid ülepinge võib kodutehnikani jõuda ka läbi elektriliinide. See tähendab paraku ka seda, et seade võib saada kahjustatud juba kaugemal kõmistava äikese tagajärjel. Koduelektroonika kaitsmisel äikese eest kehtib endiselt soovitus need vooluvõrgust lahti ühendada. Ka internetikaabel ja antennijuhe tuleks seinakontaktist eemaldada. Väga oluline on seda teha just seinakontaktist ja mitte ainuüksi seadme küljest.

Kindlustus tuleb appi

Kuna kõiki tormikahjusid ei ole võimalik lõpuni vältida ja torme esineb Eestis üsna sageli, soovitan oma kodu ja vara kindlustada.

Ehitiskindlustusega saab ootamatu õnnetusjuhtumi korral kodu taastatud samaväärsesse olukorda nagu see enne oli. Kaitse kehtib ka sisseehitatud mööblile, nagu köögimööbel või garderoobikapid, samuti on kaitstud aed, värav, mänguväljak ja kasvuhoone.

Koduse vara kindlustus katab isiklikud esemed, kodus asuva vara ja sisustuse. Selle alla kuulub näiteks tehnika, mööbel, riided ja jalatsid, mis võivad halvimal juhul äikesest tingitud tulekahjus hävida.