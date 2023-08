Kaup24 Marketplace ja Venipak alustavad koostööd

„Meie peamine eesmärk on luua Kaup24.ee platvormil tegutsevatele müüjatele kõige mugavam e-kaubanduse infrastruktuur ja parimad võimalikud tingimused. Seetõttu täiendame oma müügiplatvormi järjepidevalt. Ühtlasi otsime väärtuslikke partnerlussuhteid, millest meie müüjad saaksid samuti kasu. Selline on ka koostöö Venipakiga. Logistika moodustab märkimisväärse osa e-kaubanduse kuludest, seega on meil hea meel, et oleme leidnud ühise lahenduse, mis võimaldab meie platvormil kauplevatel müüjatel kulusid oluliselt kokku hoida,“ ütles Dalia Čiutaitė-Antanaitė.