GRAAFIK | Tormi süü? Täna on börsielekter erakordselt odav, põhjanaabrid saavad puhta tasuta

Täna, 8. augustil maksab börsielekter keskmiselt 15 eurot ja 37 senti MW/h. Kõige odavam on elekter ajavahemikus 16-17. Sel ajal makstakse tarbijatele elektri kasutamise eest peale, sest börsielektri tunnihind on -9 eurot ja 97 senti (MW kohta). Õhtupoolikul läheb elekter aga taas kallimaks, kella 20-21 tuleb maksta 97,33 eurot MW tunni eest.

Börsielekter on 8. augustil üliodav ka Skandinaavias. Näiteks Rootsis maksab homme börsielekter keskmiselt -4,56 eurot MW/h. See tähendab loomulikult seda, et börsielekter on terve päeva vältel tarbijatele tasuta ning rootslased ei pea ühelgi tunnil elektri eest maksma.