Tesla tippjuht lahkus ametist

Kirkhorn sõnas LinkedInis lahkumispostituses, et soovib tänada andekaid, kirglikke ja töökaid Tesla töötajaid, kes on suutnud hakkama saada asjadega, mida paljud ei uskunud, et on võimalik. „Tahan ka tänada Elonit (Musk – toim) tema juhtimisoskuse ja optimismi eest, mis on inspireerinud paljusid inimesi.“