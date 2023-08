Põhja-Korea häkkerid varastasid Eesti krüptofirmast 100 miljoni väärtuses vara

Ettevõtte ärinimega Atomic Protocol Systems OÜ asutasid 2018. aastal Konstantin Gladyshev, Ilia Brusov ja Pavel Sokolov, kel kõigil on varasem kogemus IT- ja krüptomaailmast. Ehkki Atomic Wallet pole siin regioonis just tuntud ettevõte, on kõnealune krüptofirma asutatud just Eestis.