Välistalentide hinnangul on Eestis parim töökultuur

Keskmisest kõrgemalt hinnati ka töö ja vaba aja tasakaalu ning karjäärivõimaluste olemasolu. „Uuring kinnitas meie tugevusi – madal bürokraatia, väga head kaugtöö võimalused ning turvaline elukeskkond – millega me meelitame ka välistalente Eestisse tööle,“ ütles Work in Estonia juht Leonardo Ortega.

Kõvasti langes Eesti palgaga rahulolu kategoorias, 20ndalt kohalt 45ndale kohale. Ligi kolmandik siin töötavatest välistalentidest pole rahul oma rahalise olukorraga. „Eesti kiire inflatsioon ja elukalliduse tõus ei ole märkamata jäänud ka välistalentidel. Samuti on meile ammu teada välistalentide probleemid näiteks inglise keelt kõneleva perearsti leidmisel ning piiratud keeleõppe võimaluste poolest, mida kinnitas ka uuring – aga sellega juba tegeleme nt. pakkudes tasuta tuge perearsti otsimisel või konsultatsiooni keele õppimiseks Eesti Rahvusvahelises Majas,“ kommenteeris Ortega. Terviseteenuste kättesaadavuse osas langes Eesti 24ndalt 38ndale kohale. Samuti oli Eesti tagapool keeleõppe võimaluste poolest.

Parim koht välistalendile on uuringu kohaselt Mehhiko, mis saavutas esikoha ka eelmisel aastal ning on olnud viie parima elukoha seas uuringu algusest peale. Teisel kohal on Hispaania ning kolmandal kohal Panama. Edetabeli viimased kohad hõivavad kõrge elukallidusega riigid Kuveit ja Norra ning poliitiliselt ebastabiilne Türgi.