Tallinna lähedal avab uksed uudne kaubanduspark. „Me tahtsime IKEA kõrval olla“

Just IKEA kõrvale kaubanduskeskuse rajamine pole aga olnud teadlik põhimõte, vaid pigem on seda nähtud hea võimalusena. „IKEA on maailma edukaim jaekaubanduskett ja neil läheb hästi igal pool, riigist olenemata. Me teadsime, et IKEA tõmbab inimesi, seal käib miljoneid inimesi aastas. Me tahtsime nende kõrval olla,“ meenutab Nabuurs. Kui IKEA jõudis Vilniusesse, hakati läbirääkimisi pidama. Kui paljudes teistes riikides ehitab IKEA ise poe kõrvale täiemahulise kaubanduskeskuse, siis Baltimaades nad seda teha ei soovinud. „Seega tekkis meil võimalus ja saime nendega kokkuleppele, et arendame nende kõrvale oma keskuse,“ sõnab Nabuurs.