Esimene julge suurriik. Itaalia maksustab pankade lisakasumeid

Meloni valitsus oli möödunud teisipäeval kiire süüdistama Euroopa Keskpanka, mida nad on intressiotsuste pärast järjekindlalt kritiseerinud. „Me oleme mitu kuud rääkinud, et Euroopa Keskpank tegi intressimäärasid tõstes vale otsuse ja see on vältimatu tagajärg,“ ütles asepeaminister Antonio Tajani Itaalia ajalehele Correriera della Sera.