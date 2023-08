PUUST ja PUNASEKS | Muutub hüvitiste kättetoimetamise kord. Mis täpsemalt muutuma hakkab?

Esimene muudatus näeb ette, et tulevikus makstakse riiklike hüvitiste saajatele kõik toetused ühele arvelduskontole. Sotsiaalkindlustusameti 2022. augustikuu andmetel on inimesi, kellele tasuti erinevaid hüvitisi erinevatele arveluskontodele 1413.

Kaotatakse ka 2024. aasta 1. jaanuarist ära nn tagasipöörduja toetuse taotluste vastuvõtmine. Tagasipöörduja toetust makstakse inimestele, kes on välisriigist tagasi Eestisse elama asunud vanaduspensioniealine Eesti kodanik või Eesti rahvusest inimene. Toetust makstakse ka inimesele, kes koos tagasipöördujaga Eestisse elama asub (abikaasa, laps, vanem). Toetuse suuruseks on kehtiv rahvapensioni määr, milleks 2023. aastal on 295,34 eurot. Tagasipöörduja toetuse saajaid on sotsiaalkindlustusameti andmete alusel juulikuu seisuga 36. Aastate lõikes on uusi toetuse saajaid lisandunud vähe. Senised tagasipöörduja toetuse saajad, kel 2029. aasta 31. märtsiks saab Eestisse asumisest viis aastat, viiakse üle rahvapensionile.