Itaalia riikliku põllumajandustootjate ametiühingu Coldiretti sõnul on Itaalia viljapuuaiast on kadunud kuus pirnipuud kümnest. Nende sõnul on selle põhjuseks üleujutused, rahe, rekordkõrged temperatuurid ja võõramaiste putukate rünnakud.

Kuna Itaalia pirnisaak on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 63 protsenti, on Euroopa üldine pakkumine langenud 13 protsenti. Ka Prantsusmaa pirnid on kannatanud ja saak on vähenenud 23 protsenti.