Loetud päevad tagasi andis Venemaa president riigiametnikele selge sõnumi, et nad peavad tingimata sõitma vaid riigis toodetud autodega. Milline on aga Venemaa autode turg 2023. aastal? Mida nad ise toodavad? Selgub, et aastaga on see täiesti segi löödud. Tõsi, omatoodang on seal tõesti veel kõige populaarsem.