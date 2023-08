Päev börsil: üllatuslik maks pühkis pankade turuväärtusest miljardeid eurosid

Nimelt teatas Itaalia valitsus, et plaanib üllatuslikult kehtestada pankadele täiendava maksu, et korjata kokku osa lisatulust, mida pangad on sel aastal teeninud. Lisamaksu näol loodetakse riigieelarvesse juurde saada umbes 2 miljardit eurot ehk umbes viiendiku tänavu teenitavast pankade puhaskasumist.