Riik suunab omavalitsustele 8 miljonit eurot, toetamaks noorte jõudmist tagasi tööturule või kooli

Noorte tööhõive sai tugevasti kannatada just Covidi-aastatel, kui kadusid töökohad sektorites, kus oli pandeemia tõttu vajalik enam ühiskonnaelu piirata ja kus töötas palju noori. Uuringutest selgub, et noorte vaimne tervis sai teistest vanusegruppidest oluliselt enam kannatada, mistõttu võib neil vaja minna sotsiaalse iseloomuga teenuseid, et jõuda tööturule või edasi õppima. „Omavalitsustel peab säilima võime leida üles tuge vajavad noored, kes on jäänud välja nii haridusest kui tööturult. Samas tundub mõnikord, et räägime ainult kõrvale jäänud noorte panusest majandusse, tootlikkusest – kuivadest numbritest. Hoopis olulisem on aga abi, et nad leiaksid oma tee, kuidas tööturul hästi hakkama saada. Tähtis on, et noored saaksid ennast teostada ja elus läbi lüüa,“ sõnas minister Tiit Riisalo.

Noortegarantii tugisüsteemi tegevusi koordineerib sotsiaalkindlustusamet, mis haldab ka infosüsteemi, kust omavalitsused saavad kahel korral aastas infot oma piirkonnas elavate noorte kohta. Nii saab nendega ühendust võtta ja anda teada, et vajadusel on tugi olemas. „Alates 2018. aastast on noortegarantii tugisüsteemi toel kohalike omavalitsuste spetsialistide abiga jõudnud tagasi kooli või tööturule tuhandeid noori. Senine kogemus näitab, et noorte abivajadus on väga erinev ja kõike ette näha ei ole võimalik, sest igal noorel on oma lugu. Koostöö käigus õppisime neid paremini toetama. Mõned noored soovisid pigem tõuget ja informatsiooni edasiõppimise või töötamise kohta, kuid suurem osa vajas enne haridusse naasmist või tööle asumiselt tuge, et lahendada esmavajadustega seonduvaid mured. Selleks, et noored saaksid teha oma elus olulist sammu, tuli neid aidata sobiva eluase leidmise või dokumentatsiooniga, samuti toetada nende sotsiaalseid oskusi,“ selgitas Sotsiaalkindlustusameti noortegarantii nõunik Heidi Paabort.