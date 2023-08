Koduse vara väärtust tasub regulaarselt korrigeerida. Vara tegelik väärtus võib kindlustussummast drastiliselt erineda

Seesami varakahjude valdkonnajuht Kristel Kobi sõnul pärineb koduomaniku tehtud vara väärtuse hinnang sageli aastatetagusest ajast, mis viimase aja hüppelise inflatsiooni tõttu ei pruugi enam olla sugugi ajakohane.

Kindlustuslepingut sõlmides pakutakse minimaalne soovituslik kindlustussumma ruutmeetrite alusel. Kobi sõnul on elukohana kasutatava korteri puhul see 320 eurot ning eramu korral 224 eurot ruutmeetri kohta. Igal koduomanikul tasub aga lähtuvalt oma varast kriitiliselt hinnata, kas 150 m2 maja puhul 33 600 eurost või 54 m2 korteri puhul 17 000 eurost piisab, et ootamatu juhtumi korral oma elukvaliteeti säilitada. „Oma riskid ja vajadused tasub lepingut sõlmides rahulikult läbi mõelda,“ soovitab valdkonnajuht.

Kobi toob välja, et vara taastamisväärtust hinnates mõtlevad inimesed sageli, et tegemist on juba kasutatud asjadega, kuid kui tekib vajadus näiteks voodeid, madratseid, diivaneid või vaipu asendada, soovitakse neid soetada kauplusest ja siis tuleb arvestada juba uute esemete hinnakirjaga. „Kui mõelda kõige mustemale stsenaariumile ehk tulekahjule, kus lisaks tulele kahjustab vara ka tahm ja kustutusvesi, siis võib hävinud vara ulatus olla väga suur. Ühe hetkega on vaja kõike, alustades voodipesust, rätikutest ning lõpetades hooajaliste riiete ja jalanõudega. Tihtipeale nähakse koduse varana ainult tehnikat ja mööblit, aga vara alla kuuluvad ka valgustid, vaibad, kardinad ja muu,“ selgitab kindlustusfirma esindaja.

Mõtteharjutus koduomanikule – koduse vara nimekiri koos taastamise kuluga

Iga koduomanik võiks teha endale ühe dokumendi, kus ta paneb kirja kõik esemed, mis igas toas on, ning juurde nende umbkaudse hinna. Tuleb arvestada, et lisaks mööblile ja tehnikale vajatakse ka valgusteid, kardinaid, vaipu, riideid, potte-panne ja nõusid. Summasid hinnates tasub mõelda mitte eseme kasutatud seisukorrale, vaid kui palju maksaks selle asendamine – kui asemele soovitakse uut, tuleb arvestada hinnaga, mis maksab kaup täna poes.