Käibemaksurikkumiste summa on aastaga kahekordistunud

„Ehkki alusetute käibemaksu tagastusnõuete esitamine on käesoleval aastal kasvanud, tuvastavad MTA riskimudelid neid tõhusalt, mistõttu ei tasu loota, et sellised pettused meil tähelepanuta jäävad,“ märkis Veskus.

„Muude rikkumiste sisu poolest on endiselt levinuimateks maksudest kõrvale hoidumise viisideks ümbrikupalga maksmiseks ettevõttest raha väljaviimine kas käibe varjamise või siis fiktiivsete ostuarvete kasutamise teel,“ selgitas Veskus. Kokku on selliseid rikkumisi aasta esimese seitsme kuuga tuvastatud 300 äriühingu puhul, kelle maksukohustusi suurendati kokku 4,2 mln euro ulatuses.

Samuti on MTA kõrgendatud tähelepanu all jätkuvalt ka käibemaksukohustuslaseks registreerimata ettevõtted, kelle puhul on erinevate riskitunnuste põhjal alust arvata, et neil võib olla täitunud käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär ja tekkinud käibemaksukohustus, kuid kes ei ole neid kohustusi täitnud. Sellistele äriühingutele määrati 7 kuuga täiendavaid maksukohustusi 1 miljoni euro ulatuses, mida on 14% võrra rohkem kui möödunud aastal sama ajaga.