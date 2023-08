Mart Raamat liitub bussikontserniga

Rahvusvahelistel turgudel tegutsevasse kontserni kuuluvad lisaks tuntud bussiettevõtetele Lux Express ja SEBE ka reisitehnoloogiaettevõte Turnit, busside remonditeenuseid pakkuv Busland ning liikuvuse infrateenuseid arendav T grupp. Raamat asub grupi tasandil täitma äriarendusjuhi ametikohta, kuid võtab sisse ka juhatuse liikme positsiooni kohalikke liinivedusid teostavas aktsiaseltsis SEBE.

„Mart on seni seisnud kirglikult kütusesektori eest – selline entusiasm tuleb kindlasti kasuks nii Mootor Grupile, kui ka Eesti bussindusele laiemalt,“ usub Mootor Grupi omanik Hugo Osula. Tema sõnul ootavad bussivaldkonda ees väljakutseid täis aastad: „Ühelt poolt rõhutavad meie juhtpoliitikud pidevalt ühistranspordi tähtsust nii rohepöörde, kui ka regionaalarengu kontekstis. Teisalt on aga praeguse rahastusmudeli juures bussitranspordi tulevik väga küsitavaks muutunud.“ Osula selgitas, et Raamatu esmane fookus saab olema maakondlikul bussitranspordil. „Praegu on Eesti maakonnaliinid koomaeelses seisundis – selleks, et tagada sektori jätkusuutlikkus, peab riik tegema eraettevõtetega märksa tihedamat koostööd. Vastasel juhul võime kõik liikuvuse- ja keskkonnasäästuga seotud riiklikud eesmärgid korstnasse kirjutada.“

Raamat sõnas, et pakkumine transpordisektorist tuli küll teataval määral üllatusena, kuid varasem töökogemus toetas uuele positsioonile asumist. „Õliühingu juhina seisin selle eest, et ebamõistlik maksupoliitika ei piiraks Eesti inimeste liikuvust. Nüüd tuleb tegutseda selle nimel, et meil oleks sõitjate vajadustele vastav, riigi jaoks kulutõhus, kaasaegne ning jätkusuutlik ühistranspordisüsteem,“ selgitas ta nentides, et väljakutse saab kahtlemata olema keerukas. „Samas olen eelmisel töökohal juba veskikivid kaelas Munamäest üles kõndinud – tee on tuttav,“ naljatas endine Õliühingu tegevjuht.

Varasemalt ka Keskkonnaministeeriumi energeetika ja transpordi nõuniku ametikohal töötanud Mart Raamat märkis, et kindlasti mõjutas töökoha vahetamise otsust Mootor Grupi silmapaistev roll Eesti liikuvusvaldkonna edendamisel, aga ka selle rahvusvahelised ambitsioonid. „Niisama paigal istuda mulle ei meeldi – mõelda ja tegutseda tuleb suurelt! Mootor Grupi visioon tõusta nii Eestis, kui ka meie lähiregioonis ühisliikuvuse liidriks, tekitas koheselt soovi käised üles kerida ja pihta hakata,“ kirjeldas ta otsuse tagamaid. Varasem kütusesektori esilobist sõnas, et on endistele tööandjatele tänulik usalduse eest. „Usun, et saavutasime koos mitmeid laiemalt Eesti majanduse jaoks tähtsaid võite. Transpordikütuste Ühing on täna tugevas seisus, et jätkata edukat tööd ka tulevikus,“ avaldas Raamat lootust, et kütusesektori hääl jääb kuuldavaks ka edaspidi.