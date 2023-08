Konkureerivad tanklaketid ei ole rahul Olerexi kriminaalmenetluse tempoga

Juunis alustas keskkonnaamet koostöös keskkriminaalpolitsei ametnikega kriminaalmenetlust Olerexi tankla osas, uurimaks, kas firma on esitanud maksu- ja tolliametile valeandmeid, et vabaneda biokütuse nõude täitmisest.

Uurimine kestab jätkuvalt ning Keskkonnaameti avalike suhete peaspetsialist ütles täna ERRile, et menetlus on jätkuvalt pooleli ning uut infot, mida avalikkusega jagada, ei ole.

Teised tanklaketid aga ei ole protsessi aeglase kulgemisega rahul, sest kui Olerex ongi nõudevastaselt käitunud, siis on neil jätkuvalt teiste ees oluline eelis, rääkis Alexela energiamüügi valdkonnajuhti Tarmo Kärsna.

Terminali tanklaketti esindava advokaadibüroo Cobalt valdkonnajuht Annika Peetsalu märkis, et menetlused peaksid jõudma lõpule võimalikult kiiresti ja efektiivselt, sest olemuselt pole keeruliste asjadega, mida menetleda ning Keskkonnaametil ei tohiks olla takistusi, et otsus kohe ära teha.

Tanklaketi esindaja hinnangul eirab Olerex biokütuse nõude täitmist tänaseni ning ettevõtte müügimahtude juures ei ole turul bionõude täitmiseks piisavas koguses statistikat ja Olerex ei müü ka vajalikus koguses keskkonnasõbralikke kütuseid. Kolmas variant oleks lisada müüdavale kütusele biokütust, kuid selle lisamine eeldaks tanklates müüdava kütuse juures selget märgistust, mida Olerexi tanklates täna ei ole ja seega on Peetsalu sõnul loogiline järeldus, et Olerex biokütuse nõuet ei täida. Terminali esindaja hindab, et firma ei ole nõuet täitnud juba 2021. aastast.

Alexela esindaja sõnul on Olerexi hinnapakkumised soodsamad ning allahinnatud pakkumiste taga kaks võimalikku põhjust: bionõude eiramine või nn puhtakspestud Venemaa diisli kasutamine, sest see on maailmaturul odava hinnaga.

Kärsna hindab, et Olerexi edu täna on olnud umbes 30 miljonit eurot, Peetsalu sõnul jäi see summa mullu hinnanguliselt 30-40 miljoni euro kanti, kuid trahvi suuruseks antud juhul oleks vaid 10 miljonit eurot, mida konkurendid õiglaseks ei pea.

Olerex olukorda ei kommenteerinud.

