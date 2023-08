Eestlane, lätlane või leedukas: kes saab pärast maksude maksmist kõige rohkem raha kätte?

Sel aastal on maksuvaba miinimumi ülempiiri tõstetud kõigis kolmes Balti riigis: Lätis 500 euroni, Leedus 625 euroni ja Eestis 654 euroni kuus. Samuti on kõigis kolmes riigis tõusnud miinimumpalk: Lätis 620 euroni, Leedus 840 euroni ja Eestis 725 euroni kuus. Kui võtta arvesse maksud igas riigis, saab miinimumpalga saaja ilma registreeritud ülalpeetavateta Lätis veidi alla 535 euro, Leedus 633 eurot ja Eestis peaaegu 690 eurot.

Selgub, et kõige madalam on miinimumpalga saaja maksukoormus töötajale Eestis, kus maksud moodustavad vaid 5%, samas kui Lätis on see näitaja 18% ja Leedus 23%, kirjutab Läti Delfi.