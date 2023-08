„Jäämasinatel võib olla oma veepaak või nad on ühendatud otse veevõrku. Just viimased seadmed põhjustavad kõige rohkem kahju,“ ütles ekspert Antti Määttänen.

Jäämasinate torud on lahti tulnud, närilised on torud läbi närinud, on tehtud paigaldusvigu või filtrid ummistunud. „Lekked on tekkinud tihtipeale külmkappide taga ja soklites, nii et kahju võib olla enne avastamist üsna ulatuslik,“ rääkis Määttänen.