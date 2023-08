FOTO | Terminal plaanib avada maailma esimese tankla, mida juhib täielikult tehisintellekt

Terminal AS tegevjuht Jörgen Õiguse sõnul on projekt hetkel pilootfaasis, kuid aitaks lahendada olulist probleemi. „Kogu Euroopas otsib teenindusjaamade sektor tööjõupuuduse valguses tuleviku lahendusi ning meil on hea meel olla osa projektist, kus eestlased on teerajajad selle tehnoloogiliselt ainulaadse valiku osas.“