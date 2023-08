Bolt teeb koostööd eesti disaineritega - kollektsioon Tanel Veenrega on maailmas ainulaadne

Eelmise aasta oktoobris andsid Bolt ja Tanel Veenre välja ainulaadse Hardwear moeehete kollektsiooni - koostöös töödeldi Bolti vanadest mahakantud tõuksidest kõrvarõngad, käevõrud ja kaelaehted. Veenre sai esimest korda kasutada ülimalt kerget ja vastupidavat alumiiniumi, millest üle jäänud materjal läks omakorda ümbertöötlemisse, mõned ehted kaunistati ka helkurvärviga. Kollektsiooni ainulaadsus seisneb selles, et see on maailmas esimene, mille ehted on valmistatud tõukeratta raamidest.

Nõnda hakkasime mängima esimest korda elus alumiiniumiga, et testida piire - mida oleks üldse võimalik ühest tõuksist teha. Tanel Veenre

Küsimuse peale, kuidas tema disanitud Hardware ehetel läheb, vastas Veenre, et need tiksuvad mõnusalt. „Kuna tegutsemisprotsess on üsna ressursimahukas, siis nüüd ongi saadaval viimased esemed sellest seeriast. Enam neid juurde ei plaani teha.“ Lisaks tõi Veenre välja Lissabonis esitletud limited edition miniseeria julgemaid kõrvarõngaid, mille avamisel leidsid juba pooled endale omaniku.

Ehtekunstnik Tanel Veenre on oma loomingut esitlenud ligi kolmesajal näitusel ja moeetendusel üle maailma, samuti on ta lisaks Eestile oma ehtebrändiga esindatud mujal Euroopas ja Singapuris ning ka Kanadas ja Hiinas. Veenre on autasustatud Kristjan Raua preemia, Eesti Vabariigi kultuuripreemia ja teiste preemiatega. Kirsiks tordil, pääses ta 2014. aastal esimese eesti ehtekunstnikuna Itaalia Vogue´i veergudele.

Eelmise aasta suvel alustas koostööd Boltiga ka doktorikraadiga moedisainer ja keskkonnaaktivist Reet Aus, kelle loodud T-särke ja kotte hakati hiljuti laiali saatma, kirjutab Postimees.