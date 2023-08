Mertsina: vähene nõudlus piirab juba kolmveerandit ettevõtetest

Eesti tööstusettevõtete kindlustunne on üha enam halvenenud. Üha rohkematele ettevõtete teeb muret nõudluse nõrgenemine. Ettevõtete osakaal, kelle jaoks vähene nõudlus piirab majandustegevust, on tõusnud juba 74 protsendini ehk ligi sama suur nagu 2020. aasta koroonakriisi ajal. See on oluliselt suurem osakaal kui meie lähiriikides.

Samuti on ettevõtete ekspordi väljavaade muutunud üha kehvemaks ning see on langenud juba 2009. kriisiaasta kõige madalamale tasemele. Töötleva tööstuse toodangu ekspordile avaldab tõenäoliselt mõju ka Eesti ettevõtete halvenenud hinnapõhine konkurentsivõime. Tööstusettevõtete osakaal, kelle hinnangul on nende konkurentsivõime välisturul nõrgenenud, on langenud vähemalt viimase 23 aasta madalaimale tasemele.