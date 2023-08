Pankade kasum suureneb ohjeldamatult. Läänemets lubab võitlusse astuda

„Seda ei saa kuidagi lugeda tavapäraseks äritegevuseks või panna kogu vastutust vaid laenuvõtja õlule,“ ütles Läänemets Delfi Ärilehele. Leedu on kasumimaksu kinnitanud, Lätis seda arutatakse. Tšehhi, Hispaania ja sellest nädalast ka Itaalia kavatsevad samuti aina paisuvast koogist tükke lõigata. Tõsi, Itaalia oli sunnitud algset plaani pärast pahameelt ja pangaaktsiate langemist korrigeerima. Euroopas on panku raskel ajal aidata tulnud, aina rohkem eeldatakse, et nüüd on nende kord teisi aidata.

Tundus juba, et Eesti valitsus on oma otsuse teinud. Pankade asemel mindi maksustama turismi- ja meediasektorit. Tõsi, 2025. aastast tõuseb pankade avansiline tulumaks 14%-lt 18%-le. Suvel on aga aktiveerunud sotsiaaldemokraatide juht siseminister Lauri Läänemets, kes arvab, et saabuvatel eelarveläbirääkimistel on, millest rääkida.